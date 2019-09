«Stregonerie», debutto con le pagine di Bellonci e Petrocchi

Lunedì 23 Settembre 2019, 20:52

BENEVENTO - Prende il via giovedì 26 settembre «Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno», la rassegna letteraria ideata e diretta da Isabella Pedicini e Melania Petriello in sinergia con l’azienda Strega Alberti (i cui locali di piazza Colonna ospiteranno l’iniziativa) e la Fondazione Bellonci, dedicata ai protagonisti e alle storie del «Premio Strega» dalla sua nascita ai nostri giorni. Il primo appuntamento è dedicato alla rilettura di «Rinascimento Privato», il testo con cui la fondatrice del premio, Maria Bellonci, viene premiata nel 1986. Sarà Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci a parlare della scrittrice raccontando in prima persona la sua esperienza dietro le quinte del premio letterario più seguito d’Italia. E a «Rinascimento Privato» sarà infatti «mescolato» proprio il romanzo di Petrocchi, «La polveriera», in cui la storia del premio si intreccia a una lettura attenta e partecipe delle cronache culturali dell’Italia. Petrocchi dialogherà con le curatrici della rassegna, Isabella Pedicini e Melania Petriello. E a impreziosire la «prima» di «Stregonerie» ci sarà anche l’Orchestra Filarmonica di Benevento. Prevista anche l’inaugurazione del punto #stregabookcrossing. La rassegna andrà avanti fino al 18 giugno 2020: un anno di «Stregonerie», dunque, per ripercorrere la storia dei libri di un premio che è parte della cultura italiana, nel luogo dove nasce il liquore che gli ha dato il nome.