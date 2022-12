Migliaia di posti auto in cerca di un gestore unico. Sarà una maxi gara quella che verrà indetta dal Comune per il servizio di sosta a pagamento. Strisce blu, ma non solo: nel corposo avviso pubblico in definizione da parte degli uffici municipali ci saranno anche il megaparcheggio di via del Pomerio, la struttura di via Porta Rufina, ma anche i 1.000 posti ricavati nell'area del Vigorito. E ancora, le aree di sosta di via Martiri d'Ungheria, via La Salle, via Rosa, il parcheggio serale in piazza Risorgimento e al terminal bus. Cercasi privati, dunque, per una proposta di partenariato con il Comune. Lo ha deciso la giunta chiudendo il cerchio dei pareri preliminari richiesti agli uffici regionali e all'Avvocatura di Palazzo Mosti. In amministrazione persistevano dubbi circa la possibilità di procedere a una proroga in blocco dei servizi assegnati a Trotta nel febbraio 2017, coronando un salvataggio apparentemente disperato dopo il naufragio dell'Amts. Da allora, di proroga in proroga, la società ha mantenuto l'affidamento del trasporto pubblico locale insieme a scuolabus e sosta a pagamento. Un mix di introiti che rese allettante all'epoca l'opzione per il vettore capitolino, unico a presentare un'offerta. Complici la interminabile gara regionale per l'individuazione del gestore unico del Tpl nel macrolotto Sannio-Irpinia e l'emergenza Covid, Trotta detiene da quasi 5 anni l'intero pacchetto.

APPROFONDIMENTI Finiti i vaccini antinfluenzali: ora l'incognita ordinativi Pd Benevento commissariato, la gestione a Mortaruolo La pulizia dei fiumi ai privati: «Delibera ferma da anni»

Ma l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre ha fatto accendere la lampadina negli uffici di via del Pomerio: è possibile operare una nuova proroga in blocco? Quesito rivolto sul finire di ottobre alla Direzione mobilità della Regione da Perlingieri, ricevendone una prevedibile dichiarazione di non competenza da parte degli uffici napoletani, se si eccettua la prosecuzione dell'affidamento del Tpl, assolutamente legittima in forza della gara regionale. È toccato quindi al settore legale di Palazzo Mosti chiarire con apposito parere la necessità di avviare senza ulteriori dilazioni le procedure concorrenziali per la gestione della sosta a pagamento e del servizio scuolabus, limitandosi a una mera proroga temporanea per l'espletamento dell'iter burocratico. Si conferma così quanto anticipato da Il Mattino, come si evince dal deliberato appena licenziato dalla giunta: «L'ufficio legale si è espresso - recita il provvedimento - confermando l'opportunità di ricorrere a una proroga tecnica, ovvero un contratto ponte, da attuare per i servizi di competenza locale, ossia il servizio scuolabus e la gestione parcheggi, che abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario per espletare le procedure di gara ex lege finalizzate al nuovo affidamento di tali servizi». Nessuna proroga in blocco legata alla unicità del contratto, dunque. L'esecutivo ha dato mandato a Perlingieri «di attivare le procedure di legge per il nuovo affidamento, stante la cessazione dei pregressi». Ma prima sarà necessario ascoltare la voce del Consiglio. Il deliberato di giunta chiarisce che gli uffici municipali potranno procedere alla pubblicazione delle gare «all'esito del Consiglio che dovrà deliberare sulla scelta della modalità di gestione». Ovvero «facendo ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 180 e seguenti del decreto 50/2016», vale a dire il partenariato pubblico privato o il project financing. Formule che non hanno però trovato finora fortuna, come insegnano i casi Porta Rufina e piazza Risorgimento.