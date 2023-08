Farina, olio extravergine di oliva, uova sale, pepe e tanto lavoro per «aprire» l'impatto e farlo lievitare grazie all'introduzione dell'aria. In soldoni è questa la ricetta, antichissima, dello «struppolo», il re dei rustici del Sannio e prodotto tipico di San Salvatore Telesino. Nel centro sannita - unico luogo in cui questo prodotto viene realizzato - il countdown per la ventunesima edizione della «Festa dello struppolo» è iniziato. Una edizione particolare perché quest'anno la «festa» - in via del tutto eccezionale - abbandona il centro storico e i suoi vicoli e torna al suo luogo originale: piazza Salvatore Pacelli. Il via è previsto per venerdì 1 settembre mentre i battenti chiuderanno domenica 3 settembre. Ad organizzare la kermesse - tra le più longeve ed apprezzate del panorama sannita - è la Pro loco di San Salvatore Telesino guidata dal presidente Egidio Cappella con il patrocinio del Comune. Sua maestà lo «struppolo» è da sempre considerato il principe della cucina sansalvatorese e insieme al «peperone quarantino» e ai «vanti», un altro tipo di rustico, è riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale dal Ministero delle Politiche agricole. Una ricetta dicevamo antichissima che secondo una leggenda affonda le sue radici addirittura nella Telesia romana.

Leggenda o meno, lo «struppolo» da secoli accompagna le feste e le ricorrenze dei cittadini sansalvatoresi: matrimoni, cerimonie e poi protagonista nelle immancabili feste di San Leucio patrono del centro. Per offrire una organizzazione impeccabile alle migliaia di «enogastronauti» che ogni anno giungono nel borgo telesino, la Pro Loco è al lavoro già da diverse settimane. Fin dai primi anni uno degli obiettivi della festa era inoltre quello di sensibilizzare cittadini e visitatori al rispetto dell'ambiente grazie all'utilizzo di posare, bicchieri e piatti bio oltre che attenzione alla differenziazione dei rifiuti.

«Lo struppolo - spiega il presidente Cappella - sarà accompagnato dalla superba corte di vanti e peperoni quarantini. Questa manifestazione si pone come un'occasione unica per promuovere l'immagine del paese e della sua enogastronomia. La qualità e la genuinità dei prodotti utilizzati, secondo l'ormai consolidata tematica della filiera corta, e il rispetto dell'ambiente restano punti cardine dell'evento che, anno dopo anno, si arricchisce di novità». Ricchissimo il programma messo in piedi per la tre giorni votata alla scoperta di questo rustico tipico.

Venerdì 1 settembre l'apertura della «Festa dello struppolo» con i saluti del presidente della Pro loco e del sindaco è prevista per le 19.30. Seguirà poi la presentazione ufficiale del team sportivo della «Forex Olimpia Volley San Salvatore Telesino» che parteciperà alla prossima stagione agonistica di Serie B1 femminile. Alle 20.30 è prevista l'apertura degli stand gastronomici e il concerto della band «Omp Omaggio alla musica popolare». A seguire, dopo la mezzanotte, il Friday Night a cura della Regis Eventi con Danny L B2B Albertain djset. Sabato 2 settembre alle 19.30 si riapriranno gli stand gastronomici mentre lo spettacolo di musica popolare sarà curato dal gruppo «Quelli delle serenate». A mezzanotte il «Saturday Night» vedrà in console i dj Lollo, Lady Adisa e Flavio Simone. Domenica 3 settembre l'ultima giornata della festa l'apertura degli stand è prevista alle 20.30 e poi spazio alla muisca blues/soul/mix con «Angelo Feola Trio» e dalla mezzanotte in poi il «Last night» vedrà protagonista il dj Flavio Simone.