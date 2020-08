Era da qualche tempo in stato di agitazione, era anche finito agli arresti domiciliari per stalking nei confronti della moglie sebbene di recente aveva ottenuto un'attenuazione della misura. Ieri mattina, L.M., 42 anni, beneventano, è stato trovato morto nella sua abitazione, in contrada Torre Alfieri alla periferia della città. I familiari che vivono in una casa adiacente, intorno alle le 9, non avendolo visto hanno raggiunto la sua abitazione dovehanno trovato il corpo senza vita del congiunto e dopo aver tentato invano di rianimarlo hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento.

L'uomo, per porre fine alla sua esistenza, come ricostruito nelle prime fasi delle indagini, per togliersi la vita ha adoperato una corda legata a un foro e a un gancio posizionato su un muro della cucina. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica Maria Capitanio, ha inviato sul posto il medico legale Massimiliano Esposito che ha proceduto a una visita esterna. La salma è stata poi trasferita presso la sala mortuaria dell'ospedale «Rummo», questa mattina il magistrato deciderà circa l'autorizzazione per l'interro.

L'uomo era stato indagato per stalking nei confronti della moglie che lo aveva denunciato riferendo di essere vittima di aggressioni. Nel mese di luglio era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Poi, dopo un interrogatorio davanti al Gip Loredana Camerlengo, era tornato in libertà con l'obbligo di non risiedere nel Sannio. Successivamente il provvedimento era stato attenuto e così il 42enne era potuto rientrare in città sebbene fosse stato confermato il divieto di avvicinarsi alla donna. Ma le sue condizioni di salute non erano migliorate come testimoniano anche da alcune frasi scritte sui social che facevano speso riferimento al rapporto conflittuale con il coniuge. Inoltre in passato aveva minacciato di lanciarsi dal balcone di casa e aveva aggredito le forze dell'ordine che erano intervenute. In quell'occasione era stato condotto in ospedale per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Poi la decisione di farla finita.

