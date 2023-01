Spese fuori controllo a Palazzo Mosti. È quanto emerge da uno studio sulle bollette telefoniche degli enti pubblici realizzato dalla Fondazione Gazzetta amministrativa, centro studi capitolina diretto da Enrico Michetti. Secondo il report diffuso dall'Adnkronos, infatti, il Comune di Benevento, nel 2021, ha speso ben 349.832,34 euro solo in telefonia fissa, attestandosi tra i cinque peggiori Comuni italiani, assieme ad Avellino. Classifica guidata, in negativo, da Lecce che ha riportato una spesa di oltre un milione di euro.



C'è da dire che la cifra risulta, comunque, in discesa rispetto all'anno precedente, quando gli uffici di via Annunziata si attestarono a 915.548,62 euro di spesa. Numeri da capogiro, se rapportati al numero di abitanti della città, che piazzano il municipio di Benevento tra quelli con la bolletta più alta. Nello specifico, analizzando la speciale classifica, si scopre che Lecce ha speso ben 1.067.841,48 euro, seguita a distanza da Benevento (349.832,34), Enna (334.721,34), Avellino (330.861,36), Frosinone (300.229,16) e Rieti (254.498,33). Il centro ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell'ente pubblico in questione e, attraverso algoritmi di ricerca scientifica, individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell'ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento e, a seconda dei livelli di scostamento di spesa individuati, si parla di performance positiva (quando la spesa è inferiore o uguale alla media), scostamento lieve (quando la spesa è compresa tra la spesa media e il 30% in più), scostamento considerevole (quando la spesa è compresa tra lo scostamento lieve e il 100% in più), spesa fuori controllo (quando la spesa supera di oltre il 100% la spesa media). Il rating, che si basa esclusivamente su dati contabili oggettivi scevri da qualsiasi valutazione discrezionale, assegna alla migliore performance la tripla A', mentre alla peggiore viene attribuita la lettera C'. E proprio Napoli è tra le migliori in Italia con una tripla A.

Sulla questione è intervenuta l'assessora al Finanze, Maria Carmela Serluca, che è entrata nel dettaglio delle cifre. «Le spese di telefonia sono attualmente gestite dall'ufficio Transizione al Digitale - spiega - che ha preso in carico la gestione delle utenze nel 2019, rinegoziando e razionalizzando contratti e soluzioni tecniche che hanno comportato a tutto il 2022 un risparmio di oltre il 60%. Nel costo delle utenze telefoniche, è bene precisare, è compresa la connessione alla rete internet, comprese anche le utenze degli istituti comprensivi e dei plessi relativi, ad oggi tutti serviti da connessione veloce in fibra ottica. Nel 2021 la spesa di telefonia è stata di circa 349mila euro (più che dimezzata rispetto al 2020) e nel 2022 è di 231.745 euro, con oltre 100mila euro in meno. Quindi, l'ente ha proceduto a una progressiva e oculata razionalizzazione delle spese».

Lo studio, pubblicato annualmente dalla Fondazione romana, già conquistò le prime pagine della cronaca politica nel 2022, quando, addirittura, l'ente pubblico beneventano fu primo per spese in telefonia fissa. Infatti, dal 2019, quando è stato avviato il processo di riorganizzazione della struttura amministrativa, istituendo l'unità organizzativa Transizione al digitale, con nomina della consigliera Maria Carmela Mignone come responsabile, è iniziata un'attenta revisione dei processi, dei flussi e dei costi. Nonostante il risparmio già concretizzato, servirà un ulteriore cambio di passo per migliorare la non lusinghiera classifica al capitolo costi. «La razionalizzazione delle connessioni e la progressiva cessazione dei contratti, a fronte di un livello di servizio migliorato, ha comportato evidenti benefici per il bilancio comunale. Nei due anni dall'elaborazione del piano di razionalizzazione - prosegue Serluca - i risparmi conseguiti sono stati del 54,96 per cento, e i costi si sono ulteriormente ridotti nel 2022. Nel marzo 2021 è stata completata l'unificazione delle reti dati e fonia Voip, dismettendo i contratti aggiuntivi e usufruendo di un unico gestore» conclude l'assessora al ramo Serluca.