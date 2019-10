CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Ottobre 2019, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura ieri mattina tra i pendolari della linea ferroviaria Benevento Napoli, via Valle Caudina, per un malore accusato da un giovane, forse dovuto a un calo di pressione per il vagone superaffollato dai tanti rientri in sede di studenti del lunedì. Sul convoglio 3407 da Benevento delle 6,50, una volta superata la stazione di Acerra, il ragazzo, che era in piedi da oltre un'ora, non avendo trovato posto a sedere, si è improvvisamente accasciato a terra. Immediati i soccorsi degli altri viaggiatori, che lo hanno subito fatto distendere, sollevandogli le gambe per favorire la circolazione del sangue alla testa. Per fortuna il giovane si è poi ripreso e non è stato necessario azionare la leva di fermo, come prevede il protocollo dei soccorsi nei casi di urgenza. Ma resta la necessità di trovare presto una soluzione al problema del sovraffollamento del lunedì mattina per Napoli, particolarmente avvertita dall'utenza: «Abbiamo chiesto più volte corse aggiuntive nelle ore di punta spiega Pasquale Russo, del Comitato disagiati Valle Caudina per alleviare i disagi dei pendolari, soprattutto il lunedì, ma l'azienda non ci ha ascoltati.