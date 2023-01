«Obiettivo digitalizzazione». Tanto per sintetizzare l'iniziativa varata nei giorni scorsi dall'esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Parente, che attraverso specifici fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri proverà a puntare sulla digitalizzazione dei servizi informatici dell'ente. «Dopo il corposo finanziamento Pnrr da oltre 220mila euro - si legge in una nota firmata dalla fascia tricolore - per un progetto su 5 misure dedicate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Comune ha centrato un nuovo significativo risultato».

Nel dettaglio, la misura consentirà di sviluppare e implementare la piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, l'infrastruttura che le Pa utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche, contribuendo a una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti. «Un altro importante traguardo nell'ottica di migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, semplificando i procedimenti attraverso una sempre più attenta digitalizzazione».

Un argomento piuttosto caldo quello delle progettualità a valere sul Pnrr, che da qualche tempo continua a dominare con forza il dibattito pubblico, con toni spesso anche piuttosto accesi tra la maggioranza di Scelgo Cerreto e la minoranza di Cerreto Riparte. Così è stato in occasione dei due consigli comunali andati in scena nel dicembre scorso che hanno visto, tra le altre, le dimissioni dall'assise del capogruppo dell'opposizione Antonio Barbieri in aperta polemica con l'amministrazione per via della questione bollettazione delle tariffe del servizio idrico. Al suo posto, tra i banchi dell'emiciclo cittadino, è subentrato il primo dei non eletti dalla tornata del settembre 2021, Vincenzo Di Lauro. «È davvero triste - hanno dichiarato a più riprese i consiglieri di opposizione - leggere che in questi mesi sono stati distribuiti milioni di euro ai Comuni del Sannio che fanno domande per opere pubbliche a valere sulle risorse del Pnrr e constatare che Cerreto Sannita non c'è tra i beneficiari di alcun progetto. Questo modo di amministrare sta producendo effetti devastanti per il futuro. Come gruppo di minoranza abbiamo interrogato il sindaco per sapere quanti e quali progetti sono stati presentati circa il Pnrr. Attendiamo risposta e informeremo prontamente la cittadinanza».

Dal fronte del sindaco, invece, la rivendicazione decisa dei risultati raggiunti nel primo anno di legislatura del secondo mandato: il sentiero dei Pentri di Monte Coppe, i lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico in località torrente Selvatico, il collegamento alla rete elettrica del Pozzo Trocchia, un finanziamento da 60mila euro per la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport.