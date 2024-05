Il Museo egizio di Benevento sarà una costola del Museo del Sannio, avrà un comitato direttivo da 8 membri da costituire entro 3 mesi con al vertice il ticket De Luca-Osanna, e partirà dai 2 milioni di euro già assegnati dal ministero della Cultura. Del board farà parte anche Christian Greco, direttore dell’Egizio di Torino, e contatti sono stati avviati pure con il Museo del Cairo. Ieri il via libera della giunta comunale all’accordo istituzionale tra Palazzo Mosti, la direzione generale Musei del ministero della Cultura, la Regione e la Provincia. Dopo l’approvazione in giunta c’è stata anche la firma di tutti e quattro gli enti. Un ulteriore tassello verso la nascita della istituzione culturale chiamata a valorizzare lo straordinario patrimonio di reperti del culto isiaco rinvenuti in città. Circa 50 pezzi, cui potrebbe aggiungersi anche il Bue (o Toro) Apis, che lasceranno i locali interrati di Palazzo del Governo per trovare posto in sale dedicate all’interno del Museo del Sannio. Unico a non muoversi, comprensibilmente, sarà l’obelisco di piazza Papiniano.

IL PROGETTO

Una collezione di assoluto pregio che fa di Benevento la seconda città “egizia” d’Italia, e tra le prime al mondo per reperti rinvenuti fuori dall’Egitto. Prerogativa rara ma ancora non adeguatamente sfruttata in chiave turistica e come grande attrattore culturale, a differenza di quanto accade a Torino dove la media annua di visitatori sfiora il milione. Ed è proprio in tandem con il Museo egizio del capoluogo piemontese che l’amministrazione comunale ha gettato le prime basi dell’ambizioso progetto, un anno fa. La tela tessuta dal primo cittadino Clemente Mastella ha incassato in sequenza il sostegno della presidente Evelina Christillin, del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del governatore campano Vincenzo De Luca. Sul piano tecnico, ci si è assicurati il coordinamento scientifico del direttore generale Musei del dicastero, Massimo Osanna, e dell’egittologa di fama mondiale Rosanna Pirelli dell’Università Orientale di Napoli. Nomi eccellenti, ma si punta ad andare oltre: «Nelle scorse ore ho avuto un colloquio con il direttore del Museo egizio del Cairo Ali Abdelalhim Ali - rivela Mastella - Sarà in città a settembre per esaminare il nostro patrimonio e fornire indicazioni». E si lavora, chiaramente, per strutturare il sito anche sul versante della dotazione finanziaria: «Si parte dai 2 milioni recentemente stanziati dal ministero della Cultura nell’ambito del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali” - aggiunge il sindaco di Benevento - Sicuramente la Regione, coinvolta nell’iniziativa, farà la propria parte destinando somme congrue a una realtà così importante per la Campania e per tutto il Sud, dove attualmente non ci sono siti museali dedicati alla civiltà egizia».

L’INTESA

Il progetto si articola negli 11 punti dell’Accordo istituzionale approvato ieri dall’esecutivo municipale, dopo l’analogo via libera dato dalla giunta regionale lo scorso 8 maggio. L’intesa assume la veste formale di «Accordo per la valorizzazione del Museo del Sannio», sito dichiarato di interesse regionale dal 2005, ma l’obiettivo è chiaramente quello di far decollare il nuovo Egizio di Benevento. A guidarlo sarà un Comitato inter-istituzionale da nominare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di tutti i componenti (ministero Cultura, Regione, Comune di Benevento, Provincia). L’articolo 5 dell’Accordo prevede che il Comitato sia «composto da un rappresentante per ogni ente firmatario, nonché da quattro esperti di comprovata esperienza nel campo museale, culturale e della valorizzazione dei beni culturali, nominati dagli stessi Enti». «Il Comitato inter-istituzionale - recita ancora lo schema d’intesa - è presieduto dal presidente della Regione (Vincenzo De Luca, ndr) e coordinato dal direttore generale musei (Massimo Osanna, ndr)». «La Provincia, in qualità di consegnatario del Museo del Sannio - si legge ancora nell’Accordo - designa i referenti scientifici del progetto culturale attuativo del Piano strategico». Secondo l’articolo 3 dell’intesa, il Piano definirà «gli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi, il cronoprogramma attuativo e le iniziative di promozione in territorio regionale e nazionale».