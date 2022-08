Tabaccai sotto assedio nel Sannio: mobilitazione e vertice in prefettura

Gli assalti della mala alle tabaccherie che si stano ripetendo anche in questi ultimi giorni creano allarme. Ieri se ne è parlato sia nella riunione tecnico-operativa tenutasi in prefettura e presieduta dal prefetto Carlo Torlontano, che a livello di associazione di categoria: il presidente Emilio Zamparelli ha deciso di convocare il direttivo per la prossima settimana proprio su quella che ora rappresenta un'autentica emergenza. Il direttivo dovrà decidere una serie di iniziative tendenti a richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla situazione.

I vertici delle forze dell'ordine presenti alla riunione, il vice questore vicario Bianca Lassandro, il comandante provinciale dei carabinieri Germano Passafiume, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Eugenio Bua, hanno riferito al prefetto lo stato delle indagini che si stanno svolgendo per cercare d'identificare i componenti di queste bande che negli ultimi mesi hanno messo a segno numerosi colpi. Indagini complesse tenuto conto che si tratta di bande organizzate che scelgono accuratamente i loro obiettivi e che si dileguano rapidamente per raggiungere città limitrofe dove hanno le loro basi.

Gli inquirenti ritengono che si tratti di bande che operano in prevalenza in Campania e nel basso Lazio. Si è deciso di intensificare soprattutto la vigilanza notturna. E proprio al prefetto Torlontano, le associazioni di tabaccai si erano rivolte nei mesi scorsi, chiedendo appunto una maggiore vigilanza, ma i risultati non sono stati finora positivi.

«Bisogna tener presente che questi furti sono devastanti per chi li subisce - dice il presidente dell'associazione Zamparelli - dal momento che al valore della merce portata via, in prevalenza sigarette e gratta e vinci, che dichiariamo in sede di denuncia, bisogna aggiungere il mancato guadagno. Sulle sigarette abbiamo un guadagno del 10 per cento e sui gratti e vinci dell'8 per cento. Pertanto questi furti costituiscono un danno enorme per chi li subisce e creano problemi anche sul prosieguo dell'attività commerciale. Pertanto dopo aver richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine e invitato gli aderenti anche a munirsi di apparecchiature antifurto, ci riuniremo per fare un bilancio dell'attuale situazione, che resta allarmante con una media di un paio di colpi alla settimana».

Nel corso della riunione in Prefettura si è affrontato anche il problema della sicurezza in occasione dell'attuale campagna elettorale in corso anche tenendo conto che in altre località vi sono stati episodi di violenza presso le sedi di alcuni partiti in lizza. Pertanto è stato deciso che saranno approntati provvedimenti tendenti ad una vigilanza presso tutte le sedi dei partiti politici ubicati sia nella città capoluogo che nei centri della provincia. Naturalmente massima vigilanza anche durante le varie manifestazioni che partiti e candidati andranno ad organizzare nei prossimi giorni in vista appunto della scadenza elettorale.