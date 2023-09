Un furto messo a segno e uno fallito. È questo il bilancio dei due allarmi pervenuti ai carabinieri la scorsa notte da parte dei proprietari di due rivendite di tabacchi, una situata nel Comune di Bucciano e l'altra alla frazione di San Giovanni del Comune di Ceppaloni. A

Bucciano, intorno alle 4 di venerdì, è scattato l'allarme in una rivendita di via Roma. I malviventi, in questo caso, sono riusciti ad entrare all'interno dell'esercizio commerciare e a portar via stecche di sigarette e gratta e vinci. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma dei carabinieri di Airola per avviare l'indagine e cercare di risalire agli autori del crimine. L'impianto di videosorveglianza, però, non sarà di supporto ai carabinieri in quanto fuori uso. Il valore della refurtiva, infine, è ancora da quantificare.

Anche a Ceppaloni, alla frazione di San Giovanni, è stata presa di mira in una rivendita di tabacchi. Questa volta, per fortuna, il colpo non è andato a buon fine. L'allarme, scattato intorno alle 3, ha messo in fuga una banda di malviventi che aveva tentato di entrare all'interno dell'esercizio commerciale prima sradicando le inferriate poste all'esterno del negozio e poi cercando, invano, di frantumare il vetro con un grosso martello. Scattato l'allarme, collegato anche ad un istituto di vigilanza, sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione di Ceppaloni e la vigilanza. Dalle telecamere di videosorveglianza, poi, si è riusciti a risalire al modello dell'auto usata per tentare il furto, una Ford Focus, risultata rubata nel Comune casertano di Carinola. Erano almeno in 4 i malviventi che, ben incappucciati, si sono dati alla fuga. Non è escluso, in questo caso, che i due colpi siano stati messi a segno dalla stessa banda di ladri.