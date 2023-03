Taburno-Camposauro, primo corso di formazione per docenti

Valorizzare l'area protetta del massiccio appenninico del Taburno. È questa la mission della settimana dedicata alla promozione dei Geositi del Taburno - Camposauro.

Giovedì 30 marzo, a partire dalle 9, spazio a un nuovo percorso di approfondimento, promosso dall'Ente parco regionale, rivolto a trenta docenti delle cuole di ogni ordine e grado del territorio. Si tratta del primo corso di formazione dal titolo «Il patrimonio geologico e ambientale strumento di consapevolezza e di educazione alla sostenibilità del Parco Regionale del Taburno-Camposauro».

Lo scopo degli organizzatori è quello di fornire strumenti didattici idonei per accendere i riflettori sul patrimonio geomorfologico del Parco Naturale del Taburno – Camposauro. Una vera e propria full immersion tra le bellezze paesaggistiche e ambientali candidate all’ambizioso riconoscimento Unesco GlobalGeoPark.

«Il corso sarà suddiviso in due moduli. Il primo modulo vedrà in aula il professore dell’Università del Sannio Alessio Valente, esperto di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica, mentre il secondo modulo sarà presentato dal professore Bruno Paura dell'Unimol in qualità di esperto di Scienze e tecnologie Agrarie e Forestali» spiega il presidente dell’ente dell’area protetta, Costantino Caturano.