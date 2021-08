Tamponamento tra auto a San Giorgio del Sannio, ferita una donna e traffico in tilt

BENEVENTO - Tamponamento tra auto con un ferito lungo via dei Sanniti, all'ingresso di San Giorgio del Sannio. Nel tamponamento sono stati coinvolti un furgone aziendale, una Opel Zafira e una Lancia Musa. Una 45enne di nazionalità polacca, a bordo della Opel, è rimasta ferita ed è stata trasportata dagli operatori e sanitari del 118 all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri. Qualche disagio alla circolazione, traffico deviato su via Cesine.