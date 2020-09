Sulla strada statale 7 «Appia» - a seguito di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 262,900 - è provvisoriamente chiusa al transito la canna della galleria 'Avellola' in direzione di Roma, nel territorio comunale di Benevento. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento tra un'autovettura e un mezzo pesante, nel quale il conducente dell'auto è rimasto ferito; danneggiate anche le barriere di sicurezza.



Attualmente il traffico in direzione Benevento è deviato obbligatoriamente al km 69,000 della SS372 «Telesina»; per i veicoli diretti a Caserta è consigliata l'uscita al km 65,500 della SS372 «Telesina». Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA