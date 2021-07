«Variante Delta, tamponi rapidi a Benevento per chi rientra dalle vacanze»

La giunta comunale di Benevento, su proposta del sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l'avvio di una campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19 attraverso l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi per i cittadini che rientrano dalle vacanze trascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. In particolare, potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall'ente i cittadini provenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Grecia o l'isola di Malta.

«Abbiamo deciso - dichiara Mastella - di mettere in atto un'azione di monitoraggio della curva epidemiologica al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 nella nostra città. Si tratta di un ulteriore sforzo in questa direzione perché, sin dallo scoppio della pandemia, la nostra amministrazione ha posto la tutela della salute dei cittadini come obiettivo prioritario. Di qui l'adozione di vari provvedimenti amministrativi che, in questi mesi di dura battaglia, al pari delle varie campagne e monitoraggio della diffusione del virus attuate a livello cittadino, hanno consentito di contrastare efficacemente gli effetti della pandemia». Di qui l'invito ai cittadini di Benevento «a rispettare scrupolosamente le misure varate a livello nazionale e locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e soprattutto per invitare a vaccinarsi coloro che ancora non lo hanno fatto. Solo in questo modo potremo contrastare al meglio quella che molti esperti hanno già definito la quarta ondata del Covid-19».