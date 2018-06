Giovedì 28 Giugno 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe preso tangenti per i lavori di ricostruzione nel post alluvione che colpì il Sannio nel 2015. All'alba sono stati arrestati il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo e un geometra del centro di 4mila abitanti in provincia di Benevento. L'operazione dei carabinieri del comando provinciale è scattata all'alba, a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. Su disposizione del Gip sannita, entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari.Più di uno gli episodi in cui il primo cittadino sarebbe stato coinvolto, in concorso con il dirigente comunale. E, almeno in un caso, il primo cittadino sarebbe stato filmato mentre riceve una «mazzetta» da parte di un imprenditore. I dettagli in una conferenza stampa alle 11.30 in Procura a Benevento.