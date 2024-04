Mastella: «Sui Fondi di coesione basta ping pong nelle aule di giustizia»

«Sui Fondi Coesione basta al ping-pong nelle aule di giustizia, serve un dialogo triangolare Governo-Regione-Sindaci». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta la decisione del Consiglio di Stato. «Il Consiglio di Stato, sui Fondi Coesione, - dice Mastella - ha accolto il ricorso del ministro Raffaele Fitto e sospeso gli effetti dell'ordinanza del Tar Campania. Ritengo che questo ping-pong tra istituzioni e tribunali amministrativi, in un balletto di ricorsi e controricorsi in cui a Roma si dice il contrario di ciò che si sancisce a Napoli rischi di danneggiare solo le città ed esporre i Sindaci al rischio di vedere sfumare risorse importanti come quelle Fsc».

«Sarebbe utile che si imboccasse, invece che quella delle aule della giustizia amministrativa, la strada del dialogo e della mediazione istituzionale, in una forma di triangolazione, operosa e collaborativa, tra Governo, Regione Campania e sindaci. Il mio appello al ministro Fitto e al presidente De Luca è quello a levigare gli angoli e riallacciare il filo del dialogo tra le istituzioni, anteponendo ad ogni altra cosa il bene delle comunità che amministriamo.

Lo sblocco dei fondi Coesione è una necessità e un obiettivo che va raggiunto in maniera tanto rapida quanto condivisa», conclude l'ex Guardasigilli.