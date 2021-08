Tari a Benevento, cartelle sbagliate scattano file e proteste

Importi aumentati, mancato recapito delle comunicazioni, nuclei familiari non corrispondenti alla realtà, difficoltà nelle comunicazioni con la società concessionaria. Sono alcune delle criticità che da giorni riscontrano i contribuenti beneventani alle prese con il versamento della prima rata della tassa rifiuti in scadenza martedì 31 agosto. Gli avvisi di pagamento spediti da Andreani Tributi sono in consegna da metà mese. E praticamente in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati