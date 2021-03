Tari, Confcommercio va all'attacco: «I costi del servizio sono esorbitanti»

Più scontro che incontro. È venuto fuori un nulla di fatto dalla riunione tra Confcommercio e Comune di Benevento, alla quale ha preso parte anche l'Asia, azienda partecipata dell'ente, delegata alla gestione del ciclo dei rifiuti in città. In effetti, la questione tributi, nel senso degli avvisi di accertamento recapitati dalla società Andreani, si è discusso ben poco, in quanto il presidente di Confcommercio, Nicola Romano, ha insistito prioritariamente sui costi del servizio, «a Benevento esorbitanti rispetto ad altre realtà similari».

«Non è pensabile che l'Asia quantifichi in 18 milioni la spesa, che poi va ripartita sui contribuenti. Benevento, con 295 euro pro capite di costo, rappresenta la terza città più cara d'Italia, dopo Venezia e Salerno. Non so se si parte da dati sbagliati ha detto il rappresentante della confederazione -, né mi convince l'eccezione che la città è tra le più estese, poiché nelle contrade il porta a porta non viene effettuato». In merito alle cartelle 2015, peraltro già spedite, Nicola Romano sostiene che «da un'analisi sommaria degli atti, la Andreani Tributi forse non avrebbe dovuto notificare quelle cartelle». Gli atti relativi agli anni successivi, come noto, saranno sospesi, come concordato ieri l'altro tra Comune e società concessionaria, a seguito di specifica richiesta del sindaco Mastella. «Ne prendiamo atto afferma il presidente di Confcommercio -, è utile, ma si tratta di un palliativo, di un respiro momentaneo che non risolve i problemi drammatici che da un anno attanagliano le imprese».



Alle tesi di Romano ha controbattuto l'amministratore dell'Asia. Per Donato Madaro, la questione delle dimensioni del territorio da servire non è affatto irrilevante. «Benevento è estesa 129 chilometri quadrati, più della stessa Napoli con 119, molto di più rispetto a Campobasso con 55 e Avellino con 30,55. È vero che il porta a porta nelle contrade non si fa aggiunge l'amministratore -, ma ciò non significa che in queste zone l'Asia non effettui alcun tipo di attività, poiché il ritiro dei rifiuti viene fatto tutti i giorni, oltre a garantire la pulizia. Insomma, nei 14 ecopunti, anche se di prossimità, il ritiro è continuo». L'estensione però non è l'unico motivo della lievitazione dei costi: «Le componenti sono molteplici, in particolare l'assenza dell'impiantistica ci penalizza parecchio, poiché conferire fuori provincia comporta costi insostenibili. A titolo di esempio aggiunge Madaro vorrei ricordare che al Nord, per il conferimento della frazione umida, si pagano 80/90 euro a tonnellata, mentre le 8.000 tonnellate da noi smaltite richiedono un esborso di 220 euro a tonnellata. Aggiungiamoci il costo del carburante e tutto quanto necessita per gli automezzi e si avrà un quadro esatto della situazione». A suffragare il tutto, Madaro ricorda che i conti dell'azienda sono stati validati dall'Arera, l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente che ha fissato gli obblighi di trasparenza verso gli utenti: «Le determinazioni tariffarie adottate conferma l'assessore Maria Carmela Serluca sono in linea con il metodo Arera. Peraltro, è innegabile che l'attuale gestione della nostra azienda partecipata abbia risanato i conti, giungendo in breve tempo pure a fare investimenti per migliorare il servizio, ad esclusivo beneficio dei cittadini».

L'esponente della giunta Mastella chiude con una puntatina polemica: «Invece che porre in discussione i costi di una gestione improntata all'efficienza ed all'economicità, mi sarei aspettata che la Confcommercio ponesse il problema della Tari 2021, visto che per quella degli anni precedenti è stata decisa la sospensione. Ricordo che già lo scorso anno, senza gravare sugli altri contribuenti, abbiamo destinato 350mila euro per tentare di alleggerire la pressione fiscale sulle imprese chiuse dalle norme del governo, oltre a prevedere un rateizzo che rende molto più comodo il pagamento. Quest'anno faremo altrettanto se non di più, di sicuro il massimo possibile perché ciascuno deve fare ciò che è nelle proprie possibilità per provare a lenire gli effetti dell'emergenza sociale».



