Lunedì 27 Maggio 2019, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irregolarità nei pagamenti della Tari, la tariffa comunale relativa ai rifiuti. È quanto hanno riscontrato gli impiegati degli uffici finanziari dell'ente di palazzo San Francesco. In base a controlli e verifiche, sono circa 5mila i contribuenti risultati irregolari nei pagamenti della tassa, istituita con la legge di stabilità del 2014, che ha sostituito la vecchia Tares. Cambiato il nome del balzello comunale ma non la sostanza. In base alle verifiche effettuate le irregolarità nei pagamenti riguardano il 2014 e il 2015. Per cui, in questi giorni, saranno inviate, ai contribuenti risultati irregolari nel pagamento della tassa sui rifiuti, nuovi bollettini e solleciti di pagamento.A effettuare i controlli sono stati gli stessi impiegati comunali nonostante la riduzione dell'organico. Gli stessi bollettini con sollecito di pagamento sono stati predisposti dagli stessi uffici senza l'affidamento di incarichi esterni. Negli anni scorsi infatti, il «servizio di stampa, l'imbustamento e postalizzazione degli avvisi» è stato esternalizzato. Molti gli atti però «non recapitati e restituiti all'ufficio», come specificato nella determina con cui è stato stabilito l'affidamento del recupero della Tari agli impiegati dell'ufficio tributi.Non quantificata la somma da recuperare, almeno fin quando non saranno inviati tutti i bollettini di pagamento e soprattutto incassato i soldi che poi dovrebbero essere previsti nel bilancio del prossimo anno.Intanto l'amministrazione comunale, per il pagamento dei bollettini Tari per il 2019 non recapitati in tempo utile (che potranno essere pagati o in un'unica soluzione o, in tre rate), ne ha consentito una proroga al 28 maggio. Nessuna mora è quindi prevista per il ritardo nel pagamento di questa tassa.