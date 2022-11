Tavolo movida, torna il sereno tra comitato e commercianti: «Garantire gli interessi comuni»

Torna il sereno tra residenti ed esercenti commerciali del centro storico, dopo l'incontro a Palazzo Reduce organizzato dall'assessore al Commercio, Luigi Ambrosone. Un tavolo movida molto atteso per garantire la vivibilità dei residenti e permettere alle attività commerciali, anche in vista del periodo natalizio, di poter lavorare in assoluta tranquillità.

Durante il summit di questa mattina sono stati affrontati i principali nodi legati alla movida: dai parcheggi nel centro storico alla viabilità di alcune zone calde, come quella di via Annunziata.

«Finalmente trovato terreno fertile per poter lavorare insieme e garantire il rispetto delle regole in modo da tutelare gli interessi comuni», spiega il presidente del comitato di quartiere, Luigi Marino. «Un passo importante per lo sviluppo della zona» il commento dell'assessore Luigi Ambrosone.