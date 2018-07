Giovedì 26 Luglio 2018, 17:42

Un tronco della leggendaria via Appia, una vera e propria autostrada di epoca romana sulla direttrice Roma-Puglia sulla quale sono transitati per secoli eserciti e pellegrini, sta tornando alla luce nel Sannio tra Benevento e Apice. L'insediamento, di chiara epoca romana, risalente tra la fine del I secolo a.C. e il 50 d.C., è venuto fuori dagli scavi di un team di archeologi dell'Università di Salerno, guidati dal professore Alfonso Santoriello. Il tronco è lungo 14 metri e largo più di 5 e al suo fianco sono state scoperte anche fornaci per la produzione di terracotta in argilla che testimoniano una forte attività umana lungo quella via di comunicazione.