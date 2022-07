Teatro, lavori ok a Benevento: è l'ora della consegna

I lavori al Comunale sono in dirittura d'arrivo. Manca davvero poco alla riconsegna del primo teatro beneventano alla città. Giovedì mattina si svolgerà l'ultimo e decisivo sopralluogo per esaminare gli interventi effettuati. Per l'occasione sarà in città il Provveditore interregionale alle opere pubbliche Placido Migliorino, che sarà ricevuto dallo staff tecnico guidato dal responsabile del procedimento Andrea Castaldo. A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco Clemente Mastella, fortemente interessato alla felice conclusione della riqualificazione che restituirà ai beneventani un luogo simbolo della vita culturale dopo dieci anni di chiusura.

Ma il briefing che ha certificato l'avanzatissimo stato dei lavori, in realtà, c'è già stato nelle scorse ore. Nella tarda mattinata di venerdì, il rup del Provveditorato Castaldo, il responsabile dell'Ufficio tecnico Antonio Iadicicco e l'esperto funzionario municipale Pasquale Palmieri hanno passato in rassegna gli interventi eseguiti. Completato da settimane il ripristino della dotazione impiantistica, ovvero quello che secondo le previsioni iniziali d'appalto avrebbe dovuto esaurire l'intervento affidato alla Costruzioni Vitale. In corso d'opera ci si è però resi conto che la sola riqualificazione infrastrutturale, pur fondamentale, non avrebbe riportato il Comunale nelle condizioni richieste al Massimo cittadino. È scattata così la variante che ha reso necessario un nuovo step burocratico, con tempi ulteriormente dilatati. Fase due che è stata verificata tre giorni fa, con stato di avanzamento prossimo al cento per cento. Promossa la nuova collocazione della maxi caldaia in posizione meno vistosa sul terrazzo, opportunamente velata da una pannellatura in tinta. Superate così le obiezioni della Soprintendenza che aveva imposto l'alt alla precedente sistemazione. Via libera anche alla risistemazione dei camerini e dei locali interni, letteralmente invasi da stormi di piccioni nei lunghi anni di inutilizzo. Disco verde anche al nuovo assetto della platea, dove la vecchia, anti igienica e rischiosa moquette ha lasciato il passo a una pavimentazione in resina. Tirate a lucido, ma non sostituite, le duecento poltroncine rosse della platea, per le quali si è reso necessario un lavoro di cesello in tappezzeria con bordini e rammendi nei punti critici. Anche le sedute del loggione sono state sanificate e rimesse a punto. Idem per il protagonista principale delle rappresentazioni, il grande sipario, tirato a lucido.

Per la scena, il palco in legno sarà pulito e lucidato nelle prossime ore. È emerso anche un particolare curioso e perlopiù ignoto: il palco del Comunale dispone di un sistema meccanizzato per elevare fisicamente in scena i personaggi posizionati su un'area di circa 3 metri quadrati. Un'opzione in più per registi e autori. Ma in prospettiva futura si dovranno affrontare al contempo alcune questioni tecniche. Dalle verifiche di queste ore è emersa la mancanza di dispositivi scenici, in particolare per quanto riguarda le luci, che dovrà essere risolta da chi gestirà la struttura. Il Comune terrà nelle proprie mani il timone ma chiederà il supporto economico di enti sovraordinati per dare stabilità alle stagioni del Teatro. Già condotta a termine la tinteggiatura di tutti gli interni che ha richiesto l'opera di dieci addetti. Per gli esterni le operazioni si completeranno nei prossimi giorni con tinteggiatura di tutta la parte bassa della facciata, come già avvenuto sul lato di via Verdi.



«L'intervento è praticamente ultimato - assicura il responsabile del procedimento Andrea Castaldo - Dopo gli ultimissimi ritocchi mancanti e la verifica che verrà effettuata dal Provveditore e dal sindaco, potremo dichiarare conclusa la riqualificazione del Teatro. Se non ci saranno imprevisti, consegneremo il cantiere entro la fine di luglio». Ampiamente in tempo per la inaugurazione che, com'è noto, si terrà il 16 settembre alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini.



In tema di opere va segnalata l'accelerazione impressa dal Comune ad alcuni interventi cruciali per la valorizzazione turistica. Il restyling della piazza dell'Arco di Traiano, il front office di piazza Cardinal Pacca, l'illuminazione delle Mura medievali, ultimi grani mancanti nel rosario dei Pics, saranno affidati nel mese di agosto. Per «La città dei Romani» al Triggio si dovrà bandire una nuova gara. «Contiamo di farcela già entro Ferragosto» assicurano dall'Ufficio tecnico comunale.