Teatro, la variante è l'ultimo scoglio prima della riapertura

C'è l'impegno diretto di Placido Migliorino al completamento del Teatro Comunale. Un nome che potrebbe non dire molto ai più, ma che invece è quello fondamentale per l'accelerazione definitiva dei lavori di restauro del Massimo beneventano. Il numero uno del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ha preso in carico il dossier protrattosi ben oltre il previsto. Migliorino ha condotto mercoledì un sopralluogo nella struttura di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati