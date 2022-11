Teatro contemporaneo in primo piano in questo fine settimana di novembre. Si comincia oggi con il secondo appuntamento del cartellone di Obiettivo T per poi proseguire, nella serata di domani con lo spettacolo proposto dalla stagione teatrale di Magnifico Visbaal teatro.

Questa splendida non belligeranza. Una storia così, poi così e infine così è lo spettacolo proposto dal cartellone promosso ed organizzato dalla compagnia Solot di Benevento in scena questa sera al Nuovo Mulino Pacifico. Lo spettacolo, scritto e diretto da Marco Cecconi ed interpretato da Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano, è vincitore del Premio In-box 2022 avendo raccolto il maggior numero dei voti in questo progetto dedicato alle compagnie emergenti. «Si tratta spiega il regista Ceccotti nelle note di presentazione - di una commedia moderata sul devastante quieto vivere».

Tre i personaggi: il figlio, Luigi, che è ossessionato dal pensiero negativo della morte, è solito raccontare il finale dei film o dei libri a coloro che sono alla fine dell'esistenza. Il padre trascorre la vita eseguendo decori per i sanitari di dittatori sanguinari, mentre la madre cerca di trovare la felicità nella lettura di libri horror. I tre vivono nella stessa casa senza odiarsi ma neanche senza amarsi. La loro è un'esistenza che scorre quotidianamente in piccole abitudini senza che ci siano parole o gesti ad intersecarsi o pause per fornire spiegazioni e motivi dei singoli comportamenti. Ma è proprio un'esistenza tranquilla quella che i tre stanno vivendo? Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è fissato a 12 euro. Per info e prenotazioni 0824/47037 o inviare un messaggio whatsapp al numero 3381457688. Inizio spettacolo alle 20.30. Da ricordare, infine, che il prossimo appuntamento per Obiettivo T, sezione jazz, è in programma il 25 novembre con il concerto di Dario Deidda con Francesco Marziani alla tastiera e Massimo Del Pezzo alla batteria.

Sempre oggi ma alle 19, all'auditorium Sant'Agostino, per la stagione concertistica 2022/23 dell'Accademia di Santa Sofia in collaborazione con il conservatorio «Sala» appuntamento con Peppe Barra e «Pierino e il lupo» di Prokofiev.

Domani sera, invece, per la stagione Magnifico Visbaal teatro, che si avvale della direzione artistica di Peppe Fonzo, va in scena, nello spazio teatrale di via Fimbrio al Triggio nei pressi del Teatro Romano, lo spettacolo Dio non parla svedese. La messa in scena, scritta ed interpretata da Diego Frisina per la regia di Ludovico Buldini, è un monologo delirante ed a tratti violento di un uomo malato che deve fare i conti con una vita fortemente connotata dal suo stato di salute. L'uomo è affetto da una rara malattia ereditaria neurodegenerativa, la Corea di Huntigton, che si è manifestata nell'adolescenza ma che solo ora esplode in tutta la sua potenza. La malattia di cui soffre l'uomo intacca la coordinazione muscolare determinando scatti involontari ed incontrollabili del corpo, conducendo alla demenza e, poi, alla morte precoce. In Dio non parla svedese è la malattia la vera protagonista del testo che emerge nel delirio incontrollato ed incontrollabile dell'uomo. Egli si muove sul palcoscenico nudo ed è rappresentato in uno spazio non definito nel luogo e nel tempo. Vede solo il padre che gli punta minacciosamente contro una pistola e la madre, a terra, priva di sensi. Ma lui non riesce a ricordare cosa è accaduto e come è accaduto. Tutto gli gira intorno in un vortice violento che non può fermare ma che lo spinge a pensare alla propria esistenza e ai momenti che hanno determinato il delirio. È possibile controllare ( ma non vincere) la malattia? Forse sì, abbandonando ogni significato della vita, sia fisico che morale. Costo del biglietto 12 euro, ridotto 10 euro. Per info e prenotazioni 333 6304056. Primo spettacolo alle 18, secondo alle 20.30.