I numeri parlano chiaro: oltre 10mila spettatori in più rispetto allo scorso anno. Il successo del teatro Romano, con il boom di visitatori, nasce da un'attenta e vincente politica dell' offerta diversificata e da un'ottima accoglienza che lascia turisti e visitatori soddisfatti. La formula Creta è vincente sotto tutti i punti di vista: aperture straordinarie, offerta culturale ed artistica, perfetta manutenzione del teatro: «Il nostro impegno- spiega Ferdinando Creta già direttore del Romano e motore propulsore dell'attività che si svolge nell'antico teatro - è quello di attrarre un pubblico sempre nuovo attraverso l'arricchimento dell'offerta culturale che si sposa con l'ambiente monumentale in cui si svolge». Il ministero della Cultura concede ogni anno sei o sette aperture straordinarie con il prolungamento dell'orario di visita fino alle 22,30 e il successo del Teatro Romano sta nell'organizzare, grazie alla sinergia con le associazioni culturali ed artistiche del territorio, appuntamenti originali e di qualità: «Attualmente sono in corso incontri con il Conservatorio di Benevento per promuovere, all'interno del Teatro Romano, laboratori musicali, così come abbiamo un ottimo rapporto con le altre orchestre per proporre al pubblico musica di qualità». Ma Creta è già al lavoro per la stesura del cartellone 2023. A febbraio, condizioni atmosferiche permettendo, dovrebbero riprendere gli appuntamenti per Aperitivo in musica da svolgere nella tarda mattinata della domenica con un mix eccellente tra musica e prodotti tipici grazie al rapporto collaborativo con la Coldiretti di Benevento.

A marzo il via a Paesi in vetrina che vedrà di volta in volta, in collaborazione con le aministrazioni comunali e le Pro Loco, protagonista un comune del Sannio che, si racconterà illustrando la storia, le attrattive culturali e, naturalmente, la bontà dell'enogastronomia locale tutta da degustare al suono, laddove possibile, della locale banda musicale.

«Il segreto del successo di queste due rassegne, già promosse nello scorso anno, sta nella sinergia tra gli enti interessati - sottolinea Creta - con l'unico obiettivo di promuovere, valorizzare e far conoscere la storia e la cultura del territorio sannita». Per il cartellone estivo il Teatro Romano punta su due settori di spettacolo di grande richiamo, la lirica ed il teatro antico. Non facile il primo obiettivo, visto che la lirica ha un costo notevole e che per quest'anno i finanziamenti della Regione Campania non hanno ancora toccato questo argomento. Inutile dire che la direzione del teatro beneventano tornerà alla carica per la richiesta fondi strettamente collegata alla valorizzazione e promozione del Romano, ma anche appoggiandosi a enti (il Conservatorio?) e associazioni musicali che possono presentare al pubblico un lavoro di qualità.

«Quest'anno penso anche al teatro antico, come ad esempio le tragedie, che come teatro di tradizione manca nella nostra città. Sono già in contatto con le associazione che operano in questo settore nelle città che possiedono un antico teatro greco o romano». E poi ancora il jazz, la rassegna di Musicainsieme, la danza, la rievocazione storica. Il cartellone dovrebbe essere pronto nel mese di aprile per poi partire a giugno. Prosegue, intanto, l'attività dei lavori di illuminotecnica che vedono in primo piano il direttore Giacomo Franzese; l'arricchimento del sistema di videosorveglianza e la manutenzione del teatro con la ripresa e restauro della parte riservata all'ingresso del pubblico. Insomma, il Romano vive in tutti i suoi aspetti «dal quotidiano allo straordinario, alle serate a tema e la città vive il teatro e ne è orgogliosa grazie al lavoro di tutto il personale - conclude Creta - e alla disponibilità del direttore Franzese». Da segnalare, infine, che nei primi 6 giorni dell'anno i visitatori sono stati 1.030 contro i 534 dello scorso anno.