Lunedì 29 Luglio 2019, 12:00

«Da gennaio ad oggi abbiamo registrato 15.429 visitatori mentre nello stesso periodo dello scorso anno ne contavamo 11.649». A dirlo è il direttore dell'area archeologica del Teatro Romano di Benevento, Ferdinando Creta, che sottolinea un incremento di 3780 visitatori, «il 32,4% in più rispetto allo scorso anno».In una domenica segnata dal maltempo Creta« comunque presente al Teatro Romano per assicurarsi che non subisse danni, snocciola dati importanti, confermando il suo impegno rispetto alla valorizzazione dell'area. In calendario, a partire dal prossimo 4 agosto, la mini stagione lirica che approderà proprio al Teatro Romano, per la direzione artistica di Vittorio Sgarbi.