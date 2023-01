Contro i raid nelle abitazioni messi a segno nel Sannio e spesso opera di bande provenienti dalle province confinanti ci si difende soprattutto con sistemi de videosorveglianza. I Comuni sanniti ne sono convinti e ogni anno presentano le loro istanze per concorrere alle assegnazioni dei fondi necessari per le installazioni. Al 31 dicembre dello scorso anno erano ben 44 i Comuni sanniti ad aver presentato le loro istanze per concorrere a un finanziamento del Ministero dell'Interno a livello nazionale per un importo di 36 milioni di euro. Ora c'è stata una proroga di un mese e altri due Comuni, così, hanno presentato i progetti.

Finora i centri sanniti sono stati penalizzati rispetto ad altri centri sia per il basso numero di residenti sia perché, nonostante il ripetersi di furti e di altri reati, come ad esempio i roghi d'auto, l'indice di criminalità resta minore di quello che si registra in altre realtà.

I Comuni che hanno presentato in prefettura i loro progetti sono i seguenti: Airola, Apice, Apollosa, Arpaise, Bonea, Bucciano, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Valfortore, Forchia, Melizzano, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Telese Terme, Torrecuso, Vitulano. Ora si sono aggiunti anche i comuni di Pietrelcina e Sassinoro. Scaduto il termine del 31 gennaio le istanze saranno istruite dall'Area ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità della prefettura, diretta dal viceprefetto Mario la Montagna. Una volta istruite queste pratiche il prefetto Carlo Torlontano le invierà al ministero dove vi sarà l'individuazione dei comuni che beneficieranno dei fondi. Sperando che vi sia una maggiore attenzione rispetto al passato per le situazioni che vengono prospettate dai Comuni sanniti.

A questi progetti si aggiunge poi quello approntato dal Comune 9to della videosorveglianza in città che ha visto nel mese di novembre l'approvazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Carlo Torlontano. Questo progetto passerà all'esame del dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'Interno che deciderà se finanziarlo per un importo di 250mila euro.

Il progetto varato dal Comune di Benevento scaturisce dalla decisione di potenziare gli interventi di sorveglianza tecnologica del territorio ed è destinato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e inseriti nel «Poc legalità». Torlontano aveva ricordato che questo progetto per la sicurezza urbana, candidato al finanziamento ministeriale, rappresenta una progettualità particolarmente incisiva nel settore della videosorveglianza: «Si tratta di uno strumento di strategica importanza che consolida una positiva sinergia interistituzionale mirata al contrasto della criminalità diffusa e predatoria e al rafforzamento della percezione di sicurezza».

Del resto negli ultimi tempi, anche in presenza di impianti di videsorveglianza non sempre funzionanti al meglio, in città e in provincia in diversi casi sono state proprio le telecamere a rivelare elementi utili, come ad esempio le targhe delle auto, per cercare di risalire ai componenti di queste bande di malviventi che scelgono il Sannio per mettere a segno i loro colpi.