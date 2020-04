Ripristinare quanto prima le telecamere non funzionanti e garantire la manutenzione costante di quelle attive. Indicazioni stringenti quelle scaturite dal summit sulla videosorveglianza indetto ieri dal prefetto Francesco Antonio Cappetta. Collegati da remoto il procuratore Aldo Policastro, i vertici delle forze dell'ordine, i sindaci e i comandanti delle polizie locali dei Comuni più popolosi della provincia: Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Airola, Telese Terme. A innescare la sollecitazione di Palazzo del Governo la particolare condizione che potrebbe verificarsi alla ripresa delle attività. Il 4 maggio è una data spartiacque per molti segmenti produttivi e per la vasta platea di lavoratori che presumibilmente torneranno in ufficio o in azienda lasciandosi alle spalle la quarantena. E chiudendosi dietro anche la porta di casa che per la prima volta dopo quasi 2 mesi tornerebbe a essere non presidiata costantemente. Un assist invitante per malintenzionati e topi d'appartamento costretti a loro volta alla «disoccupazione» dal coronavirus. Un pericolo potenziale ma è meglio non farsi trovare impreparati, ha chiosato in apertura Cappetta evidenziando il trend in nettissimo calo dei reati predatori nella fase di stop. Invito all'efficientamento dei dispositivi di controllo condiviso dal procuratore Policastro, già intervenuto nei giorni scorsi sul tema. «Se ci sono impianti inefficaci per questioni tecniche - ha rimarcato - è preferibile non continuare a tenerli in funzione, implementando invece interventi migliorativi». Dal questore Luigi Bonagura è giunta una sensibilizzazione a «condividere il più possibile con le forze di polizia le immagini e le informazioni utili provenienti da tutti gli apparecchi pubblici già installati sul territorio». Appello alla sinergia fatto proprio anche dal comandante dei carabinieri Germano Passafiume e dal numero uno della guardia di finanza Mario Intelisano.

I contributi alla discussione forniti dai referenti municipali hanno disegnato la mappa della videosorveglianza nelle principali piazze sannite. Con luci e ombre che caratterizzano in primis il capoluogo: «Abbiamo alcuni dispositivi funzionanti e altri non utilizzabili per ragioni tecniche causate anche dalla pausa forzata - spiega il primo cittadino Clemente Mastella -. Ho dato disposizione di effettuare tutti gli interventi di manutenzione nel più breve tempo possibile». «Entro 10 giorni saremo pronti - assicura il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco -. Martedì avremo in città la ditta incaricata della manutenzione degli impianti per portare a termine l'ultimissimo tassello necessario all'attivazione del sistema a Palazzo Paolo V. Nei mesi scorsi abbiamo completato la sostituzione della vecchia tecnologia di trasmissione in wi-fi con la più affidabile fibra ottica. Partiranno sia le 4 nuove telecamere all'ingresso della Ztl sia le altre dislocate in città, 200 in totale, delle quali verificheremo l'efficienza». Questione Ztl che potrebbe riaccendere le polemiche già sviluppatesi in passato. Ma sul punto Mastella è irremovibile: «Le telecamere devono funzionare, sono un presidio avanzato di sicurezza che può rivelarsi prezioso come deterrente e come strumento d'indagine. La regola è questa e potremo disporre qualche deroga circoscritta solo al verificarsi di condizioni meritevoli di accoglimento». Quadro in chiaroscuro anche in provincia. «Abbiamo 51 telecamere, 4 delle quali con lettura automatica delle targhe, tutte perfettamente funzionanti - evidenzia il sindaco di Telese Pasquale Carofano -. Strumenti utilissimi. In passato si sono rivelati decisivi in più occasioni». Parco telecamere ingente anche in valle Caudina. Airola, ha riferito il comandante della municipale Serafino Mauriello, dispone di 70 apparecchi in condominio con i comuni irpini associati San Martino Valle Caudina e Rotondi. «Montesarchio ha 46 dispositivi anche se non tutti di ultima generazione. Stiamo lavorando al progressivo rinnovo nell'ottica di un miglioramento costante dei servizi di sicurezza» dichiara il sindaco Franco Damiano. Situazione critica a San Giorgio del Sannio e Sant'Agata dei Goti, rappresentata al tavolo dal comandante dei vigili Vincenzo Genito e dalla sindaca Giovannina Piccoli.

Intanto ieri la città è tornata ad affollarsi di veicoli e passanti e le forze dell'ordine sono state costrette a un consistente lavoro di contenimento intensificando i controlli. Le volanti della Questura e gli agenti della Digos hanno effettuato 150 controlli di veicoli e di passanti e verifiche presso gli esercizi commerciali. Polfer, Cri e Asl hanno controllato alla stazione ferroviaria 5, tutti con temperatura nella norma. La polizia municipale ha eseguito 350 controlli, anche presso negozi, ed elevato 6 sanzioni amministrative. «I divieti - è il monito del comandante Fioravante Bosco - sono ancora in vigore, e i controlli della polizia municipale continueranno rigorosi sino a quanto non cesserà l'emergenza». Impegnati nei controlli in città e in provincia anche carabinieri e Guardia di Finanza.

