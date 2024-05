Donna morta alla «Maugeri», ci sarà l'autopsia

Disposta l'autopsia sul corpo di una donna di 62 anni Napoli, deceduta lo scorso 18 maggio presso la fondazione «Maugeri» di Telese Terme. La donna era stata operata all'Ospedale del mare di Napoli, per una emorragia subaracnoide e poi trasferita presso la struttura riabilitativa sannita lo scorso 20 aprile.

Il sostituto procuratore della Repubblica Flavia Felaco ha conferito l'incarico per l'autopsia al medico legale Francesco La Sala che avrà la collaborazione della neurochirurga Antonietta Lippiello, dall'internista Giovanni Gallotta e dall'anatomopatologa Carmela Buonomo.

Come atto dovuto la Procura ha anche inviato avvisi di garanzia a due medici e tre infermieri, per dar loro la possibilità di nominare un proprio perito per l'autopsia.

Le indagini della Procura sono scattare dopo una denuncia dei familiari della donna ai carabinieri di Telese Terme. Il magistrato ha chiesto ai periti di accertare epoca, mezzi e cause del decesso della donna. I periti riferiranno ai magistrati entro novanta giorni.