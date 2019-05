Martedì 14 Maggio 2019, 02:50

BENEVENTO - Operazione restyling per il viale Minieri l’esecutivo guidato dal sindaco Pasquale Carofano ha varato nei giorni scorsi, a seguito anche del passaggio in consiglio comunale, il piano dei lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale. Apertura del cantiere che dovrà avvenire entro la giornata di domani in considerazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale per un appalto stimato in una cifra vicina ai 120 mila euro, 70 dei quali arriveranno dal governo centrale mentre per la restante parte si attingerà dal fondo relativo all’imposta di soggiorno versata dalle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Un’opera che vedrà la rimozione dei sanpietrini, apposti tra il 2005 e il 2006 ai tempi dell’amministrazione Capasso lungo l’area carrabile, sostituiti dall’asfalto dal marciapiedi ai parcheggi posti al lato della carreggiata che saranno delimitati da un cordolo in pietra. Argomento che ha sicuramente contribuito ad accendere in maniera forte il dibattito tra maggioranza e opposizione.