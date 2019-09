Turista per 10 anni: pioggia di euro a Telese

Venerdì 13 Settembre 2019, 06:00

BENEVENTO - La dea bendata torna a baciare la cittadina termale con un «Gratta e vinci». Ieri mattina il colpo da record in una pasticceria di via Roma a Telese, il «Number One», qualche ora dopo l’apertura. Una puntata minima, il «Turista per 10 anni», che con un biglietto da 2 euro ha permesso di portare a casa, ai fortunati o al fortunato vincitore, un montepremi di 260mila euro: 50mila euro subito, 20mila all’anno per 10 anni e una tranche finale da 10mila euro. Una sequenza di 6 numeri e due simboli vincenti che non hanno lasciato dubbi. «Come spesso accade in queste occasioni - ha dichiarato Mirko, uno dei titolari - non è possibile fare nomi. Siamo contenti per loro, orgogliosi di aver contribuito ad una gioia che riteniamo incontenibile. Siamo senza parole». La notizia non ha fatto fatica a diffondersi. Ipotesi e congetture hanno permesso anche di individuare una possibile rosa di «sospettati» ma, ovviamente, vige il massimo riserbo. Il bar si trova a pochi passi dall’ufficio postale, sulla piazzola di stallo degli autobus che ogni giorno partono alla volta di Napoli, Campobasso, Benevento ed i centri del comprensorio.