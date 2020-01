Verrà installato, con tutta probabilità, già nella giornata di oggi o al massimo entro domani il dispositivo che permetterà di accertare e verificare la qualità dell’aria a Telese Terme, a seguito della denuncia effettuata lo scorso venerdì dal sindaco Pasquale Carofano relativa all’olezzo maleodorante che, da qualche tempo, è arrivato a ricoprire il perimetro dell’intero territorio comunale.



A darne notizia, ieri, è stato lo stesso primo cittadino a seguito di un’interlocuzione telefonica avvenuta con la dirigente dell’Arpa, Ilenia Barricelli. Una prima postazione fissa alla quale nella prossima settimana se ne aggiungerà una seconda mobile. «Abbiamo chiesto un intervento rapido e immediato - le parole di Carofano -. In giro c’è tanta preoccupazione per una situazione sicuramente fuori dall’ordinario. Per questo abbiamo deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA