Telese Terme, a viale Europa nuova pavimentazione

Torna a farsi sentire la voce dell’opposizione. Al centro delle attenzioni del gruppo consiliare di «Telese città», guidato da Nicola Di Santo, ieri sono finiti i lavori di pavimentazione terminati nelle scorse settimane lungo viale Europa, all’esterno dell’ingresso principale del parco termale di piazza Minieri.

«Tra un proclama di efficienza e l’altro, i lavori pubblici telesini sembrano essere a dir poco approssimativi se non imbarazzanti - ha spiegato Di Santo -. Dopo 20 giorni di chiusura al traffico per la ripavimentazione del tratto di viale Europa dinanzi all’ingresso pedonale delle Terme, alla prima acqua sono già emersi imbarazzanti cedimenti con lastroni che si sono sollevati lasciando buche, colmate con della sabbia. Crediamo di non dover aggiungere nulla a commento dell’increscioso episodio verificatosi. Del resto, se dobbiamo misurare l’efficienza e la solerzia di chi dovrebbe sovrintendere alla realizzazione dei lavori pubblici facendo riferimento a quelli eseguiti su via Roma, ancora non terminati, e a quelli su via Caio Ponzio, neanche iniziati, non abbiamo tanto da gioire.

Cosa ha da dirci, in merito, l’assessore ai lavori pubblici?».

A quanto pare, dunque, la questione «cantieri in corso» non mancherà di alimentare il dibattito pubblico cittadino nei prossimi giorni. In assenza, almeno per il momento, di una risposta ufficiale proveniente dal fronte dell’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Caporaso.

Gli interventi di ripavimentazione sono stati avviati lo scorso 8 aprile e ultimati 30 giorni più tardi. Nel dettaglio si è proceduto alla rimozione e successivo riposizionamento dei sanpietrini e, dunque, al contestuale rifacimento della sottofondazione in cemento. La misura è stata quantificata dalla struttura tecnica comunale per un importo di poco superiore ai 45mila euro e affidata alla «Brino Costruzioni».

Iniziativa non particolarmente significativa dal punto di vista economico ma che, nei piani dell’amministrazione, ha permesso di dare sollievo a una situazione piuttosto complicata, determinatasi a margine della stagione invernale, caratterizzando uno stato dell’arte fatto di buche e avvallamenti, proprio all’esterno dell’ingresso principale degli stabilimenti termali, con le conseguenti criticità derivanti anche dall’avvio della stagione e dall’apertura delle piscine, con un flusso di presenze che si spera possa presentarsi in decisa controtendenza rispetto al recentissimo passato.