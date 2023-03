Accusato di stalking, condannato a 1 anno e 6 mesi. L'imputato è un uomo di 46 anni di Napoli mentre la vittima è una donna di 31 anni residente a Telese Terme. L'udienza si è svolta ieri davanti al Gup Vincenzo Landolfi, con il ricorso al rito abbreviato, e nel tardo pomeriggio è giunto il verdetto.

Il pm Flavia Felaco aveva chiesto per l'uomo una condanna a due anni. Condanna che è stata richiesta anche dal difensore di parte civile Ettore Marcarelli. Mentre il non luogo a procedere era stato chiesto dal difensore dell'uomo, l'avvocato Andrea Busiello.

APPROFONDIMENTI Salerno, mobbing coniugale per assecondare i suoi istinti: porta la moglie al club scambisti Il principe e la modella, amore e liti. Il pm: «Bonanno di Linguaglossa va interdetto» Angelo Paradiso, l'ex calciatore del Napoli a giudizio per stalking ed estorsione

La vicenda fa riferimento a fatti che si sono svolti in un periodo compreso tra il dicembre del 2019 e il giugno del 2020, quando la donna ormai esasperata aveva presentato denuncia, facendo scattare le indagini condotte dal sostituto procuratore Maria Colucci. L'uomo era legato sentimentalmente alla donna ma secondo l'accusa con la sua gelosia le avrebbe procurato uno stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per la propria incolumità. Infatti era solito telefonarle in tutte le ore del giorno e se non rispondeva continuava a chiamarla, fino a inviarle messaggi in serie. Inoltre la minacciava di morte («ti faccio fuori») e la offendeva. Tra l'altro le impediva di pubblicare foto sui social e di frequentare amici. In occasione di alcune discussioni non aveva esitato a strattonarla, arrivando a stringerle i polsi provocandole dei lividi. In una occasione non aveva esitato a procurarle delle lesioni, reato per il quale si è poi proceduto separatamente.