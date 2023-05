Telese Terme, patto Provincia-Diocesi per l'area giochi «inclusiva» della chiesa

Siglato, presso la Rocca dei Rettori, il protocollo d’intesa tra Provincia e Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti per la realizzazione di un’area giochi per bambini, con particolare attenzione all’inclusività dei bambini con disabilità. A sancire il «patto» il vescovo Giuseppe Mazzafaro e il numero uno della Rocca Nino Lombardi. L'area giochi verrà realizzata presso la nuova chiesa di Telese Terme, in fase di costruzione, dedicata a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che verrà consacrata il prossimo 25 giugno dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà un polo aggregante per l’intera comunità civile e religiosa della Diocesi e assumerà la funzione di luogo formativo e culturale volto a favorire l’integrazione.

Il vescovo Mazzafaro, intanto, in una nota «ha ringraziato a nome della Diocesi il presidente Lombardi perché ha voluto condividere con noi la preoccupazione che viviamo per i nostri bambini e i nostri giovani, perché possano avere spazi sani di incontro, di condivisione e familiarità, soprattutto nel,l’attenzione ai più deboli.

Apprezzo molto questo gesto che ritengo profezia di quello che dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni: uniti per il bene della comunità nel rispetto reciproco dei ruoli».

Lombardi ha aggiunto: «Il documento d’intesa con il vescovo Mazzafaro intende soprattutto favorire quei processi di istruzione e di inclusività sociale che costituiscono un impegno forte della Diocesi e che meritano il massimo sostegno e la massima attenzione da parte della provincia. D’altra parte occorre ricordare che la Diocesi di Cerreto–Telese – Sant’Agata un vero e proprio scrigno d’arte e di cultura che, nell’ambito del programma di governo che ci siamo dati, costituisce, insieme alle altre eccellenze, poli attrattori per il turismo religioso e culturale».