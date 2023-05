Telese Terme: disordini in un locale, daspo urbano per tre persone

Divieto di accesso alle aree urbane per tre persone di Telese Terme che si sono resi responsabili di "gravi disordini" all’interno di un locale pubblico dello stesso centro. Il questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi, al termine degli accertamenti condotti dal commissariato del centro termale e delle procedure poste in essere dalla Divisione Anticrimine della questura, ha valutato dalla condotta posta in essere, dalle modalità e dall’indole violenta ed antisociale palesata dai responsabili che fosse ravvisabile un concreto pericolo per la sicurezza, emanando il provvedimento.

I tre soggetti non potranno accedere agli esercizi pubblici della zona dove si è verificato il fatto e neppure stazionare nelle vicinanze per un periodo di due anni, dalle ore 10 fino alle 6 di ogni giorno. Eventuali violazioni saranno sanzionate con l’arresto da sei mesi a due anni e con la multa da 8mila a 20mila euro.