Cessione di sostanze stupefacenti. È questa l'accusa mossa nella giornata di ieri a tre giovani della cittadina termale, un trentunenne e 2 ventisettenni, destinatari di un'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Benevento, Gelsomina Palmieri, che ha previsto, per tutti, la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il provvedimento è stato eseguito per uno solo degli indagati essendo un altro già detenuto per altro reato e il terzo momentaneamente all'estero. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti del commissariato di polizia di Stato di Telese Terme, guidati dal dirigente Elio Beneduce, è finita una serie di episodi avvenuti nel corso del 2022. Fatti e circostanze acclarati dalle attività di controllo e monitoraggio del territorio compiute dai poliziotti, finalizzate alla prevenzione e alla repressione dello spaccio tra i comuni del circondario telesino, che hanno portato al fermo di diversi acquirenti e alla conseguente individuazione della rete di spaccio. Decisivo un posto di blocco: fermato un giovane a bordo di una moto, la successiva perquisizione personale è stato l'elemento chiave che ha portato all'individuazione di uno dei 3 odierni indiziati attraverso una descrizione accurata dello stesso soggetto confermata poi dal riconoscimento fotografico. Hashish e marijuana le sostanze scambiate in tagli, il più delle volte, non superiori ai 20 euro. Ulteriori elementi sono stati poi recuperati anche relativamente alle modalità della cessione delle sostanze trovando riscontro anche dalle dichiarazioni di altri «clienti» fermati che all'esito delle investigazioni hanno condotto all'identificazione degli altri 2 componenti del gruppo.

«Anche questi acquirenti - si legge in una nota firmata dal Procuratore Aldo Policastro - hanno fornito tutti i dettagli concernenti le modalità ed il prezzo delle cessioni oltre al lungo periodo nel quale si sono consumate le cessioni stesse, ad ulteriore riprova della sistematicità e costanza dell'attività di spaccio di cui appaiono gravemente indiziati gli odierni indagati». All'attenzione della Procura del capoluogo, inoltre, una serie di condotte violente dei 3 giovani presso il bar di un'area di servizio della statale Telesina andate in scena tra il 2021 e il 2022 e regolarmente denunciate all'autorità giudiziaria. Una vicenda che ha riportato di estrema attualità il tema dello spaccio di sostanze stupefacenti in valle Telesina con riferimento ai centri più battuti soprattutto nel fine settimana da giovani e giovanissimi. Attenzione delle istituzioni locali che fa il paio con i controlli operati a più riprese dalle forze dell'ordine sulle principali vie di collegamento da e per il napoletano, vedi Telesina e Fondo Valle Isclero.