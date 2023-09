Telese Terme, l’Orchestra Internazionale della Campania nelle Antiche Terme Jacobelli

Nella splendida cornice delle Antiche Terme Jacobelli di Telese, all’ombra di maestosi platani e pini, si esibirà domani sera l’Orchestra Internazionale della Campania nel concerto sinfonico Sulfuree Armonie. L’evento nasce da un’idea di Ferdinando Creta e Pino Luongo, con il supporto dell’Amministrazione comunale di Telese. A dirigere l’ensemble sinfonica sarà il maestro Leonardo Quadrini, tra i direttori d’orchestra più quotati e accreditati su scala mondiale.

L'Orchestra Internazionale della Campania è un progetto di integrazione socio/culturale promosso dal Maestro, che è riuscito a riunire i musicisti stranieri residenti in Campania insieme agli italiani della nostra regione. Il maestro Quadrini ha diretto le maggiori orchestre sinfoniche europee e italiane e diversi celebri cantanti: da Katia Ricciarelli ad Al Bano, da Antonella Ruggiero a Placido Domingo al trio Il volo fino a Lucio Dalla.

All’attività artistica affianca quella accademica nello storico e prestigioso Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

La musica e i luoghi, con i suoi profumi, s’incrociano e diventano un tutt’uno, dove la materia artistica prende corpo per dar vita uno spettacolo tutto da scoprire; con una vera esplosione finale di sensi e di senso. Il lavoro nasce dalla volontà di creare qualcosa di nuovo, particolare, dedicato ad un sito ancora poco conosciuto ma davvero catturante.

Il Concerto Sulfuree Armonie rappresenta per le Terme Iacobelli uno dei momenti più significativo dell’estate 2023. In programma Pomp and circumstance di Edward Elgar, La forza del destino di Giuseppe Verdi, Suite di Carmen di Georges Bizet, Overture Masquerade di Aram Il'ič Chačaturjan, Tarantella e Barbiere di Siviglia (Overture) di Gioachino Rossini, Walz di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Cavalleria Rusticana (Intermezzo) di Pietro Mascagni, Danza No. 8 di Antonín Dvořák, Hungarian Dance No. 5 di Johannes Brahms e ancora Otto e mezzo di Nino Rota e il Can can di Jacques Offenbach.