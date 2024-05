Circa 300 cittadino sono stati visitati sabato da cardiologi, reumatologi ed endocrinologi nei 3 ambulatori allestiti all’interno delle Terme di Telese per l'iniziativa «Prenditi cura di te e fai prevenzione» promossa dall’Ordine dei medici ed odontoiatri di Benevento nell’ambito del progetto dell’Enpam «Piazza della salute».

Un’importante azione di prevenzione che ha consentito ai medici di diagnosticare casi di noduli tiroidei in alcune donne, sospette tiroiditi, di spondilite anchilosante e di artrite psoriasica, aritmie, cardiopatie ipertensive e di patologie ematologiche.

«La grande affluenza – ha dichiarato il vicepresidente dell’Ordine Luca Milano - dimostra la necessità di fare prevenzione, un tema molto importante per i cittadini. Dalle 8 in tanti si sono presentati agli ambulatori operativi fino alle 20 senza soste». Grande apprezzamento per l’iniziativa è arrivato dalle istituzioni intervenute che si sono rese disponibili per nuovi progetti dedicati al tema della prevenzione.

Affollata anche l’area dedicata alla formazione. Un’ iniziativa partecipata soprattutto da oltre 100 studenti dell’istituto “Telesia”, oltre che da cittadini comuni che, guidati dalla Croce rossa e dalle Misericordie, hanno potuto apprendere e praticare sui manichini le importanti e fondamentali manovre salva vita. Tre stand hanno colorato ed animato un terzo settore del villaggio, quello espositivo. Confindustria Benevento ha promosso il binomio ambiente e salute accanto alla Coldiretti che ha esposto nei suoi stand prodotti a km zero mentre la Pro loco Telesia ha distribuito acqua sulfurea facendo opera di promozione del territorio