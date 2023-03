Telese Terme, sventato furto di carburante nel cantiere dell'alta capacità Napoli-Bari

Sventato dai carabinieri un furto di carburante nel cantiere dell'alta capacità Napoli-Bari a Telese Terme.

Ieri notte i militari delle stazioni di Telese Terme e Amorosi, nel corso di un controllo finalizzato alla prevenzione di furti e danneggiamenti ai danni dei cantieri in corso sulla linea ferroviaria Napoli-Bari, in località Vallo Rotondo a Telese Terme, hanno notato qualcosa di anomalo.

Insospettiti, hanno allertato l'altra pattuglia presente in zona e si sono avvicinati per ispezionare l'area interessata, notando che dieci taniche di carburante da 30 litri ciascuna erano già state riempite, nascoste dietro un mezzo cingolato e pronte per essere asportate.

L'ipotesi è che i ladri, notando i carabinieri avvicinarsi, siano scappati a piedi nelle campagne circostanti lasciando a terra un tubo di gomma intriso di carburante utilizzato per il prelievo.

Le ricerche dei fuggitivi non sono andate a buon fine.

Al termine degli accertamenti di rito la refurtiva è stata restituita al responsabile del cantiere chiamato sul posto.