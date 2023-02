Proseguono i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione delle vie Roma e Caio Ponzio Telesino. Interventi che allo stato attuale hanno già interessato un primo importante tratto di via Roma almeno per quel che concerne la realizzazione dei marciapiedi.

Si tratta di un'iniziativa particolarmente significativa per l'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Caporaso che ha preso le mosse dopo l'ammissione a finanziamento da parte della Regione Campania di una misura da 2,1 milioni, nel 2019, per il rifacimento del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e della pubblica illuminazione su arterie interessate da ingenti volumi di traffico derivanti sia dal collegamento tra il centro abitato e le due statali "Telesina" e "Fondo Valle Isclero", sia dalla presenza del "Telesi@".

APPROFONDIMENTI Ripulito il cimitero, l'amarezza di Riccio: «Attacchi pretestuosi» Un nuovo polmone verde in città: 130 tigli nell'area di ponte Tibaldi Benevento, è fuga dei neomedici al Nord e all'esterto: «Serve una svolta al Rummo»

Sotto esame i tempi di ultimazione degli interventi inizialmente stimati in 288 giorni, dall'avvio dei cantieri il 13 maggio 2021, con un ampio botta e risposta tra la maggioranza di "Tutti Telese" ed il gruppo di opposizione di "Telese Città" guidato da Nicola Di Santo. Previsti anche l'installazione di nuove panchine, la piantumazione di alberi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, dei pali al servizio dell'Enel, la sostituzione su via Roma, ai 2 incroci con le vie Caio Ponzio e Colombo e al quadrivio di viale Minieri, dei semafori con dei nuovi dispositivi intelligenti. Verrà completato anche un ultimo tratto del viale Minieri, da via Roma all'intersezione con via Massarelli dove si procederà con la ripavimentazione in cemento lavato e stampato.