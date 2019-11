Auto in fiamme dopo scontro con il tir: Telesina in tilt

BENEVENTO - Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto lungo la Telesina, all’altezza dello svincolo di Ponte. Lo scontro, pochi minuti dopo le 13, ha visto coinvolte un’Alfa Giulietta, andata in fiamme subito dopo l’impatto, e un camion. Resta da stabilire l’esatta dinamica dello schianto. Paura e apprensione per alcuni lunghissimi minuti, soprattutto in considerazione dello scenario che si è presentato e che in un primo momento ha fatto pensare al peggio. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale arrivati sul posto per domare l’incendio che nel frattempo aveva completamente avvolto la vettura e favorire dunque i primi interventi del personale medico del 118. Ad avere la peggio un 53enne di Benevento, trasportato al pronto soccorso del «Fatebenefratelli» in codice verde. Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polstrada per i rilievi al fine di accertare le eventuali responsabilità. Il traffico è andato subito in tilt lungo la strada a scorrimento veloce, con oltre 3 chilometri di coda, in entrambi i sensi di marcia Ultimo aggiornamento: 22:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA