Telesina a senso di marcia alterno per lavori sul viadotto

Lungo la strada statale 372 «Telesina» entrano nel vivo gli interventi di manutenzione in corso sul viadotto «Pantano», situato in corrispondenza del km 52,900, tra i territori comunali di Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento.

L’intervento – per un investimento complessivo di 4 milioni di euro – ha preso il via alla fine dello scorso mese di aprile, con l’esecuzione di lavorazioni che hanno interessato la parte sottostante il viadotto, senza arrecare disagi alla circolazione della sovrastante Telesina. Nel dettaglio, a partire da domani, giovedì 28 settembre verranno avviate attività sulle strutture dell’opera, che rendono necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico; tale prima fase dei lavori proseguirà fino al periodo prenatalizio, quando il cantiere verrà rimosso, per poi essere reinstallato nella prima metà di gennaio, allo scopo di agevolare gli spostamenti in occasione delle Festività.

Sempre per fluidificare la circolazione è stato altresì individuato un percorso consigliato, con uscita/entrata agli svincoli di Paupisi e Ponte-Torrecuso della SS372 e prosieguo sulla provinciale SP106

che collega i due svincoli, sia in direzione Benevento che in direzione Caianello.



Le lavorazioni principali riguarderanno gli interventi sugli impalcati in cemento armato, la manutenzione di alcuni elementi in calcestruzzo armato, il rifacimento dei cordoli, interventi di regimentazione idraulica e la realizzazione di nuove barriere stradali e nuova pavimentazione.



Le attività avviate sono finalizzate ad elevare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura, innalzando altresì la vita utile del viadotto.