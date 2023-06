Non c'è pace per la Telesina. L'agognato adeguamento a quattro corsie della Statale 372 incappa adesso nella grana dei sovracosti. L'incremento dei prezzi delle materie prime si riverbera inevitabilmente anche sull'opera più attesa nel Sannio. Il raggruppamento d'imprese aggiudicatario del raddoppio, formato dalla capofila De Sanctis costruzioni e da Consorzio integra società cooperativa e R.C.M. costruzioni, non ha firmato il contratto proposto da Anas.

L'adempimento appariva poco più di una formalità dopo la sentenza definitiva resa il 20 marzo dal Consiglio di Stato, che ha chiuso i giochi sul fronte giudiziario dopo un interminabile contenzioso. La tabella di marcia stilata da Anas prevedeva la stipula del contratto a cavallo del 15 maggio. Data evidentemente slittata in attesa che si trovi l'intesa tra le parti in merito al corrispettivo da riconoscere.

Le ditte aggiudicatarie ritengono non congrui i 460 milioni previsti dal bando, sia in considerazione del lungo tempo trascorso, sia per le vicende internazionali che hanno provocato l'impennata dei costi per materiali e quant'altro occorrente a cantieri di notevoli dimensioni e importanza come nel caso in questione.

La partecipata statale guidata da Aldo Isi è al lavoro per arrivare a una sintesi che permetta di arrivare allo start del cantiere che appare ancora una volta una chimera: «Sono in corso incontri di negoziazione con l'impresa - spiega l'ufficio stampa di Anas - per tenere conto del notevole aumento del costo dei materiali. In esito a tale negoziazione, si potrà procedere alla firma del contratto». Nulla di definito, dunque, in merito ai tempi di risoluzione della vicenda, che comunque si confida possano essere ragionevolmente contenuti. Non è interesse di alcuna delle parti di trascinare il braccio di ferro in atto. Le aziende hanno messo sul piatto una consistente richiesta di adeguamento dell'importo (top secret l'entità esatta), che Anas in prima battuta non ha ritenuto di poter accogliere dovendo tenere conto dei limiti fissati dalla legge.

Ora bisognerà dunque attendere la conclusione del dialogo negoziale per aggiornare anche il cronoprogramma dell'opera che inevitabilmente subirà uno slittamento. Dalla firma del contratto scatteranno i 6 mesi assegnati dalla stazione appaltante all'aggiudicatario per la prima fase della procedura prevista dall'appalto integrato, ovvero la redazione della progettazione esecutiva dei 23 chilometri del lotto 1 San Salvatore-Benevento. A questo punto dunque si arriverà ai primi mesi del 2024, superando la scadenza di dicembre inizialmente fissata. Ma la progettazione esecutiva dovrà poi essere sottoposta alla procedura di approvazione da parte dello staff tecnico di Anas, che potrà apportare anche modifiche al progetto. Questo ulteriore step richiederà altri tre mesi, arrivando così alla primavera inoltrata del prossimo anno. Ad approvazione avvenuta potranno essere consegnati e avviati i lavori. Verosimilmente pertanto, per vedere i primi "omini" all'opera sulla Telesina raddoppiata bisognerà attendere la prossima estate.

Bisogna inoltre considerare le incertezze che ancora gravano sul secondo lotto dell'opera, quello che da San Salvatore dovrà condurre fino alla meta di Caianello e dunque alla A1 per Roma. Interpellato in merito, l'ufficio stampa di Anas fa sapere che «il secondo lotto dell'adeguamento della Statale 372 "Telesina" è finanziato per la progettazione ed è in fase autorizzativa».

Si spera che lo stesso possa trovare spazio nel prossimo «Contratto di programma» in corso di stesura con il ministero delle Infrastrutture, anche se molte delle energie ministeriali sono attratte in questa fase dagli interventi del Pnrr. Bisognerà chiaramente mettere in conto anche in questo caso un notevole surplus finanziario, scavalcando notevolmente i 720 milioni complessivi previsti originariamente dal quadro economico dell'opera. Sono ben 37 i chilometri da coprire per il secondo lotto fino all'allaccio con il casello autostradale, contro i 23 chilometri del tronco San Salvatore-Benevento. Ma nel segmento sannita ricadono le opere più onerose: 19 ponti-viadotti, 1 galleria, 11 cavalcavia, e l'adeguamento di 8 svincoli esistenti: San Salvatore, Castelvenere, Cerreto Sannita, Telese, Solopaca, Paupisi, Ponte-Torrecuso, Benevento.