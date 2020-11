È un triste primato per il Sannio quello venuto fuori dallo studio pubblicato dall'Aci sulla localizzazione degli incidenti stradali e delle conseguenze sulla rete primaria nazionale: autostrade, raccordi, tangenziali e strade statali. Un report che ha assegnato alla statale «Telesina» il record regionale negativo con 11 decessi registrati nel corso del 2019.

«Una fotografia impietosa - ha dichiarato il presidente del comitato Sos-372, Giovanni Bonelli -. Nel 2018, del resto, lo stesso studio dell'Automobile Club segnalava la nostra provincia al quarto posto per indice di mortalità. In pratica, 1,9 decessi per ogni 100 incidenti stradali. Quest'anno, purtroppo, le cose non sono andate meglio. Al netto naturalmente delle condotte di guida irresponsabili, questi numeri devono far riflettere anche e su altri aspetti legati alla sicurezza delle nostre strade. Che ben venga anche una disciplina seria e trasparente per gli autovelox già presenti in maniera massiccia su poco meno di 20 chilometri di tracciato ma per garantire la sicurezza degli automobilisti è necessario intervenire con l'adeguamento a 4 corsie. Siamo stanchi delle parole, si passi una volta per tutte ai fatti».

Fatalità, disattenzioni, distrazioni, dinamiche incerte, talvolta, simili o similari, ma che pongono e hanno posto tra gli imputati le condizioni in cui versano le principali vie di collegamento dell'areale in attesa di interventi definitivi e non più palliativi. Un annus horribilis il 2019 (andrà sicuramente meglio nel 2020 a fronte delle restrizioni legate alla mobilità dettate dalla pandemia) con una drammatica sequenza di incidenti che hanno segnato le pagine della «nera» lungo i 71 chilometri che delimitano la statale. Sul banco degli imputati, ovviamente, la pericolosità e le misure di sicurezza per gli automobilisti presenti sull'arteria, argomento ormai da tempo al centro del dibattito pubblico alimentato da cittadini, comitati e le stesse istituzioni. Il tutto a fronte di una presenza massiccia di autovelox, sette in poco meno di 20 chilometri, installati con finalità deterrenti e utili sicuramente ad abbassare la velocità di crociera di vetture e camion sino a 80 chilometri orari anche se, in alcuni tratti, i limiti raggiungono addirittura i 60 chilometri orari ma mai in prossimità delle «macchinette».



Uno stato dell'arte che nei mesi scorsi ha visto un importante investimento da parte di Anas per la ripavimentazione del manto d'asfalto danneggiato, in particolare sul lato sannita e che proseguirà anche nel prossimo futuro in attesa del raddoppio, già finanziato per un importo complessivo di 700 milioni di euro.

«Si tratta dell'opera infrastrutturale più importate del Sannio - le parole del sindaco di Faicchio, Nino Lombardi - che avrà effettivamente la capacità di modificare radicalmente la percorribilità della statale soprattutto in termini di sicurezza». «Numeri come quelli pubblicati da Aci - dice il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso - è ovvio che suscitino molo più di qualche semplice apprensione, in considerazione del fatto che tanti miei concittadini hanno a che fare quotidianamente quella strada. Le istituzioni hanno il dovere di fornire delle risposte immediate alle legittime preoccupazioni delle comunità che risultano interessate».

«Si parla spesso della validità degli autovelox come strumento di deterrenza e prevenzione degli incidenti, spesso mortali - ha poi aggiunto il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano -. Una misura che può risultare anche impopolare prestarsi a polemiche di varia natura ma il punto fondamentale resta la sicurezza che deve essere garantita lungo l'arteria e se tale attività può servire a salvare delle vite umane allora saremo ben lieti di risultare impopolari. Rientra anche questa tra le nostre responsabilità».



