Durissima presa di posizione, ieri, del sindaco di San Lorenzo Maggiore Carlo Giuseppe Iannotti, in una missiva indirizzata al prefetto di Benevento Carlo Torlontano, al presidente della Provincia Nino Lombardi e ai vertici di Rete ferroviaria italiana (Rfi).

«L'Anas ha informato che sono previsti dei lavori sulla Telesina ed esattamente sul viadotto Pantano spiega Iannotti -, situato in corrispondenza del chilometro 52.900, tra i territori comunali di Paupisi a Ponte. Tali lavori si protrarranno fino al periodo pre-natalizio e poi riprenderanno nella prima metà di gennaio. La domanda sorge spontanea: era prevedibile tutto questo? Assolutamente sì. Solo chi ignora il territorio non poteva immaginarlo». Un riferimento, quello della fascia tricolore, che rimanda ai disagi scaturiti dallo scorso 21 agosto (per i successivi 605 giorni, ndr) quale conseguenza della chiusura della Sp 106, disposta dal settore infrastrutture della Rocca per favorire il proseguimento dei cantieri dell'alta capacità ferroviaria. Criticità ben evidenti e registrate, in questo particolare periodo dell'anno, nella circolazione dei mezzi agricoli, ma non solo, e ora complicate, o meglio rallentate dal senso unico alternato disposto sulla statale, in un punto nevralgico della direttrice di collegamento tra il comprensorio e il capoluogo.

«Ad aggravare ancora di più la situazione prosegue Iannotti -, a fare rabbia e lasciare tutti con l'amaro in bocca è il fatto che un tale imprevisto era stato più volte evidenziato dai sindaci della zona. A gran voce è stato più volte chiesto di individuare una adeguata alternativa prima di chiudere definitivamente la Sp 106. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto, creando notevoli difficoltà e disservizi per tutti coloro che attraversano la ex Ss 372. Si può porre rimedio adesso? Innanzitutto, si potrebbe riaprire la Sp 106 fino a quando non si crea un'alterativa che riduca al minimo le difficoltà cui si stanno esponendo tutti coloro che percorrono quella strada per necessità o per urgenza. Si spera che questa richiesta venga accolta ma naturalmente, ci si auspica con tutto il cuore che non succeda qualcosa di irreparabile lungo la 372. In quel caso ci troveremmo di fronte al solito pasticcio all'italiana e, parafrasando il titolo di un famoso libro di Gabriel Garcia Marquez, sarebbe l'ennesimo caso di cronaca di una morte annunciata».

L'intervento lungo il viadotto Pantano rientra in un fitto programma di manutenzione promosso da Anas, partito lo scorso mese di aprile e sostenuto da un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Nella prima fase, i lavori hanno interessato la parte sottostante del viadotto senza arrecare disagi alla circolazione sovrastante. Da giovedì sono state invece avviate le strutture dell'opera che hanno richiesto, per l'appunto, l'attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. L'iniziativa proseguirà fino al periodo pre-natalizio, quando il cantiere verrà rimosso, per poi essere reinstallato nella prima metà di gennaio, allo scopo di agevolare gli spostamenti in occasione delle festività.

«Le lavorazioni principali hanno già spiegato da Anas - riguarderanno gli interventi sugli impalcati in cemento armato, la manutenzione di alcuni elementi in calcestruzzo armato, il rifacimento dei cordoli, interventi di regimentazione idraulica e la realizzazione di nuove barriere stradali e nuova pavimentazione. Le attività avviate sono finalizzate ad elevare gli standard di sicurezza e percorribilità dell'infrastruttura, innalzando altresì la vita utile del viadotto».