Mercoledì 13 Febbraio 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 06:22

Parte il telesoccorso gratuito per gli anziani. Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato di aver siglato un «accordo di partenariato con la cooperativa La Meridiana per l’erogazione di un servizio gratuito di telesoccorso e telecontrollo a 50 cittadini anziani o malati di Benevento». La scelta sarà fatta attraverso una selezione a cura dell'assessorato alle politiche sociali mediante un apposito avviso pubblico. «Con il telesoccorso si potrà rilevare in tempo reale, H24, le situazioni di emergenza che si possono verificare presso il domicilio dell’assistito - aggiunge il primo cittadino - in modo da attivare le forme più immediate e idonee di soccorso, mentre con il telecontrollo verrà attivato un contatto telefonico bisettimanale con ciascun utente per monitorare la quotidianità dell’utente e conoscerne i bisogni. Si tratta di un'ulteriore iniziativa, dopo quella della creazione di una rete di defibrillatori su tutto il territorio cittadino, nella direzione del Welfare di Comunità».