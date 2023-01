Archiviata la due giorni di gare nella tensostruttura di San Marco dei Cavoti, dove è andato in scena il primo Telethon Cup, un torneo di calcio a 5 il cui incasso è stato devoluto alla omonima fondazione. Un evento organizzato dal coordinamento provinciale del Forum dei Giovani con il patrocinio della Provincia di Benevento. Hanno partecipato 17 Forum della provincia (San Marco dei Cavoti, Benevento, Apice, Sassinoro, San Giorgio del Sannio, Ponte, Torrecuso, Morcone, Pago Veiano, Cautano, Apollosa, Cusano Mutri, Reino, Paolisi, Calvi, Castelfranco in Miscano, Solopaca), con una quota di iscrizione destinata alla raccolta fondi. In campo tredici squadre con match da 20' a eliminazione diretta. Il presidente del Forum sammarchese, Luca Polito, si è detto «orgoglioso di ospitare tutti i ragazzi dei Forum della provincia» e di aver dato un contributo «a una causa così nobile, sostenendo Telethon, con la cui fondazione abbiamo un rapporto consolidato nel tempo. Speriamo di coinvolgere un bacino d'utenza di giovani più ampio e di poter organizzare la seconda stagione della Telethon Cup».



