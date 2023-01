Temperature in picchiata con primi fiocchi bianchi del 2023 sul Matese e nel Fortore. La neve ha avvolto la piccola stazione sciistica di Bocca della Selva, nel comune di Cusano Mutri, lasciando intravedere, in considerazione delle rigide temperature previste in quota anche per domani, l'avvio della stagione invernale.

Subito attivata la macchina dei mezzi spargisale della Provincia lungo le strade provinciali 73 e Sp 76 per le quali comunque non si sono segnalate particolari criticità.

Neve, ma anche pioggia e nebbia, nella valle del Fortore, dal Valico Taglianaso di San Bartolomeo in Galdo, passando per il Miscano, la Montagna di Montefalcone, Passo di Casone Cocca, San Giovanni a Mazzocca, fino al Tammaro. Intorno ai 900 metri, la neve ha ricoperto molti tratti stradali senza però causare disagi.

Per i sindaci si tratta di una verifica circa l'efficacia e l'attivazione dei piani neve. «Siamo preparati dice il sindaco di San Giorgio la Molara Nicola De Vizio - per affrontare qualsiasi emergenza, pronti i mezzi spalaneve e spargisale del Comune». Anche il sindaco di San Bartolomeo, Carmine Agostinelli, sottolinea che «sulla scorta di esperienze passate abbiamo messo a punto un piano neve che tiene conto di ogni situazione di rischio o di emergenza sanitaria, grazie alla presenza della compagnia dei carabinieri e al contributo della locale Protezione Civile». Sicurezza garantita anche dai carabinieri della locale Compagnia e dalle squadre della Provinicia.

Celestino Agostinelli