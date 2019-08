CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Agosto 2019, 13:00

Revoca della gestione della piscina comunale e transazione per il campo di calcio «Mellusi 1»: il Comune prova a riportare ordine nelle concessioni degli impianti sportivi. Per l'impianto di Capodimonte, il dirigente del settore Sport, Alessandro Verdicchio, ha già confermato la decadenza del concessionario per inadempimento rispetto alla convenzione e ha trasmesso gli atti al settore Legale, guidato da Enzo Catalano, perché promuova le procedure previste per «liberare» la piscina. Quanto all'impianto di via Nicola da Monteforte, la transazione raggiunta dovrà essere ratificata dalla giunta, che potrebbe decidere anche nella riunione di dopodomani.